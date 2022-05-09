Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı - Son Dakika
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Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı

09.05.2022 15:45

Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındıZONGULDAK Zonguldak'ta 13 yaşındaki Karabaş isimli sokak köpeğinin karnından el büyüklüğünde tümör alındı.

Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı

ZONGULDAK Zonguldak'ta 13 yaşındaki Karabaş isimli sokak köpeğinin karnından el büyüklüğünde tümör alındı.

Zonguldak'ta hayvan barınağında bakılan 13 yaşındaki Karabaş isimli sokak köpeği vücuda oluşan büyün bir kitle nedeniyle kent merkezinde bulunan veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan'ın yapmış olduğu muayene sonucunda Karabaş isimli sokak köpeğinin karın bölgesinde yumruk büyüklüğünde tümör tespit edildi. Yapılan başarılı ameliyat sonucunda tümör karın bölgesinden alınarak, köpek tedavi edildi.

Şuanda yoğun bakıma alınan ve durumu iyi olan Karabaş isimli sokak köpeğinin yapılacak son tahlillerin ardından tekrar hayvan barınağa teslim edilecek. Veteriner hekim Önder Alkan, "Şimdi bu ameliyat yaptığımız köpek barınaktan geldi. 13 yaş üzeri. Yaşlı bir hastamız. Sağ kaburga üzerinde karın bölgesi üzerinde kaslardan kök alan bir tümör. Tümörü biz hayvanın kan tahlili ve diğer tahlillerini yaparak ameliyat yapılabilir mi diye karar verdik. Operasyon yaptık hastamız şuanda düzeldi. Bu tür tümörlerde demarkasyon dediğimiz geniş bir marş alanı bırakmak zorundayız. Tümörün yarı çapı kadar sağlam dokuyu da almak zorundayız. Onun için yaramız baya büyük oldu. Şuanda tedavi altında. Daha sonra dikişlerini alacağız, normal hayatına bırakacağız. Hiç bir sıkıntı yok. Neşelendi iyileşti, kan değerleri yerine geldi. Bir enfeksiyon çıkmazsa normale dönecek. Çok büyük bir kistle olduğu için sarkmış vaziyette gözüküyor. O sarkık vaziyetin be olduğunu hayvan severler bilmediği için getirdiler biz muayene ettik. Tümör olduğunu ve o tümör alınması gerektiğini izah ettik. Operasyona aldık. Alınmasaydı o bölgede akciğere beyine herhangi bir durum ortaya çıkabileceğini bilmiyoruz. Ancak patolojiden sonra belli olabilir. Yapmamış bilse o kadar büyük bir kitlenin yırtılabileceği kanaya bileceği düşebileceği kanamadan hayvanın sıkıntıya düşebileceğini düşündük" dedi.

Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı
Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı
Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı
Sokak köpeğinden yumruk büyüklüğünde tümör alındı

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Veteriner, Zonguldak, Köpek, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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