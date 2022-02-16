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Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı - Son Dakika

Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı

16.02.2022 14:15

Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandıADIYAMAN Adıyaman'da, sokak köpeğine saldıran kaya kartalı belediye işçileri tarafından güçlükle yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı

ADIYAMAN Adıyaman'da, sokak köpeğine saldıran kaya kartalı belediye işçileri tarafından güçlükle yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Yeni Belediye Mezarlığı yakınlarında çalışan Adıyaman Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir sokak köpeğinin kaya kartalı tarafından saldırıya uğradığını fark etti. Köpeğin yardımına koşan belediye çalışanları köpeği kartaldan kurtarmaya çalıştı. Personeller bir türlü kaya kartalı le baş edemeyince montlarını kaya kartalının üzerine atarak onu etkisiz hale getirdi. Belediye personelleri tarafından kafese konulan kaya kartalı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Her hangi bir yarası bulunmayan kaya kartalının yapılacak olan incelemelerin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaya kartalını Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Belediye Personellerinden Abuzer Ürkmez, "Köpeğe saldırırken arkadaşımız görmüş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdik, teslim etmek için onları bekliyoruz. Bu köpeklere saldırmış. Köpeklere saldırırken bizim arkadaşımız yakalamış, almış getirmiş" dedi.

Köpeği kaya kartalından kurtaran ve Kartalı Yakalayan Belediye Personellerinden Remzi Eroğlu ise konuşmasında, "Arkadaşlarla sabah erkenden işe gelecektik, baktım orada bir köpekle kuş boğuşuyor. Yaklaştım, şahin mi, kaya kartalı mı ne olduğunu tam bilmiyorum onu fark ettim. Araya girmeye çalıştık ama ne yaptıysak köpekle hayvanı ayıramadık. Üzerine ceket attık, yakalayıp getirdik. Bizim park ve bahçeler müdürlüğü çavuşumuz Sait İnan'a teslim ettik. Oda gerekilen yetkililerle görüştü. Evet sokak köpeklerine saldırırken yakaladık. Evet şimdi onu teslim edeceğiz yani" diye konuştu.

Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı
Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı
Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğine saldıran kaya kartalı yakalandı - Son Dakika


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