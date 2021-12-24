Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü - Son Dakika

Sivas'ta bulvar üzerinde bir otomobilin çarpması sonucu hareket zorluğu çekerek kaldırımda bekleyen sokak köpeğine simitçi Mustafa Gül sahip çıktı. Kentte eksi 10 derece civarında seyreden soğuk nedeniyle hayvanın üşüdüğünü görünce üstündeki kazağı çıkarıp üzerine örttü. Ardından Sivas Belediyesi hayvan ambulansını çağırdı. Belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınan köpek tedaviye götürüldü.

"ONLARIN DA CANI VAR"

Köpeğe yaklaşımıyla takdir toplayan simitçi Gül, "Sabah araba çarpmış, vatandaşlar kenara koymuştu. Hareketsizlikten kaldırımda titremeye başladı. Ben de kazağımı çıkartıp üzerine örttüm, üşümesin diye bir süre çay ocağına götürdüm. Sonra da belediye ekiplerini çağırdım. Onlarda ambulans ile gelip götürdüler. Bu soğukta mecbur onlar da bir can olduğu için üzerimize düşeni yapalım. Onların da canı var. Ben de gariban büyüdüğüm için ona 'Garip' diye seslendim" dedi.