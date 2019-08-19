Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğine tekme atıp, müdahale etmiş
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Sokak köpeğine tekme atıp, müdahale etmiş

52 dakika önce

ANKARA'da, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme atan kişinin L.G. olduğu öğrenildi.

Sokak köpeğine tekme atıp, müdahale etmiş, System.String[]

ANKARA'da, yanındaki süs köpeği ile dalaşan sokak köpeğine tekme atan kişinin L.G. olduğu öğrenildi. L.G.'nin, tekme attıktan sonra yerde yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptığını gösteren yeni görüntü de ortaya çıktı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak'ta, kaldırımda yürüyen 2 kişinin yanında bulunan süs köpeği ile sokak köpeği dalaştı. Köpekler, daha sonra birbirinden ayrıldı. Süs köpeğinin sahibi, sokak köpeğine tekme attı. Köpek, yol kenarına uçarak, park halindeki otomobil ile kaldırımın arasına düştü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tekme atan kişinin, baygın yatan köpeğin başında bir süre beklediği görüldü.
'HAYVANSEVERİM'
Köpeğe tekme atan kişinin L.G. olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntüde L.G.'nin, tekme atması sonucu yerde baygın yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptığı, ağzını açmaya çalıştığı ve su döktüğü görüldü. L.G.'nin müdahalesi sonrası köpeğin ayağa kalkarak yürümesi de görüntüye yansıdı. L.G., telefonla kendisine ulaşan DHA muhabirine, köpeğin elini ısırmaya çalıştığını, anlık bir refleksle köpeğe vurduğunu söyledi. L.G., kendisinin de hayvansever olduğunu ve çok üzüldüğünü de kaydetti.
Öte yandan L.G. ile ilgili bir işlem yapılmadığı da bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-L.G.'nin köpeğe tekma atması
-L.G.'nin köpeğe müdahalesi

Haber: Mustafa TURAPOĞLU- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:19 Kaynak: DHA
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