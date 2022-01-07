Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı! - Son Dakika

Yaşlı bir adam yolda gördüğü sokak köpeğine uzun hava okumaya başladı. Hem köpeğin başını okşayıp hem de türküsünü söyleyen adam çevreden geçen vatandaşlar tarafından kamera ile kaydedildi.

HİÇ KİMSE BEKLEMİYORDU

Türkü sonunda köpeğin başını öpmek isteyen adam beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. Kopeğin aniden havlaması ve adamı kendinden uzaklaştırması eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.