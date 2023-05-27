Denizli'de sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Denizli'de sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Denizli'de sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

27.05.2023 14:55

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kara yolunda gördüğü yaralı sokak köpeğine yardım etmek isteyen Mehmet Çümen, TIR'ın çarpması sonucu öldü. Arkadan gelen kamyon da, kazaya neden olan TIR'a çarptı.

Saat 08.00 sıralarında Denizli- Aydın ara yolu Akça kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet Çümen (36), yoldaki bir aracın çarpıp kaçtığı yaralı sokak köpeğine yardım etmek istedi. Bu sırada Denizli'den Aydın yönüne giden Abdüsselam Akyol'un kullandığı 01 BON 94 plakalı TIR, Çümen'e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından Kadir Ülker yönetimindeki 20 ZR 771 plakalı kamyon ise Akyol'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'ın çarptığı Mehmet Çümen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR ve kamyon şoförleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Çümen'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mehmet Çümen, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Son Dakika: Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu
18:09 Seçim yasakları başladı! İşte tüm detaylar
18:01 Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı uçuracak sözler: 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala sandık çağrısı
17:18 Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özal'ın kabrine ziyaret
17:14 "SMS gönderecektim ama engel oldular" diyen Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere yeni vaat: Buğday taban fiyatı en az 13 TL olacak
17:10 Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
16:45 Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması
16:31 Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak
16:32 İstanbul'da kovalamacada bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 18:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de sokak köpeğine yardım etmek isterken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement