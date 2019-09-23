Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini acımasızca vurdular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sokak köpeğini acımasızca vurdular

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Sokak köpeğini acımasızca vurdular, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Memiş köyü Denizciler Caddesi'nde bir sokak köpeği silahla vurulmuş halde bulundu. Vatandaşlar tarafından veteriner hekime götürülen köpeğin bacağından vurulduğu ve kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Köpek veteriner hekimin muayenehanesinde durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyat edilerek bacağı kesildi. Olay sonrası emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini acımasızca vurdular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]