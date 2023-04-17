Sokak köpeğini aracıyla sürüklemişti! O servis şoförü, talihsiz hayvana cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti - Son Dakika
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Sokak köpeğini aracıyla sürüklemişti! O servis şoförü, talihsiz hayvana cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti

17.04.2023 15:17

Antalya'da kaybolan bir sokak köpeğini sürükleyip kullandığı servis aracına bindirdiği tespit edilen O.Ü. isimli şoför, gözaltına alındı. Talihsiz köpekten 3 gün boyunca haber alamadıklarını ifade eden hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde, servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz" diye konuştu.

Konyaaltı ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen olayda marketten sigara alan şoför O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, servis aracına aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servise alındığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı.

Sokak köpeğini aracına sürükleyen servis şoförü, cinsel saldırıda bulunduğunu gözaltında itiraf etti

"CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ"

Kaybolan köpeğin adının 'Cesur' olduğunu belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Cesur'u bulamıyoruz. Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. Şimdi şüpheliyi adliyeye getirecekler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış" dedi.

Şüpheli O.Ü.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sokak köpeğini aracına sürükleyen servis şoförü, cinsel saldırıda bulunduğunu gözaltında itiraf etti
Sokak köpeğini aracına sürükleyen servis şoförü, cinsel saldırıda bulunduğunu gözaltında itiraf etti
Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğini aracıyla sürüklemişti! O servis şoförü, talihsiz hayvana cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeğini aracıyla sürüklemişti! O servis şoförü, talihsiz hayvana cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etti - Son Dakika
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