Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında

7 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, A.Ö. iddiaya göre, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan şüpheli gözaltında, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, A.Ö. iddiaya göre, sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Köpek tedavisi için hayvan bakım merkezine götürülürken, A.Ö. gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. av tüfeği ile sokak köpeğine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği köpek yaralandı. A.Ö. kaçarken, olayı gören mahalleli polise haber verdi. Bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekibi yaralanan köpeği tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Görgü şahitlerinin bilgisi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından A.Ö., polis düzenlediği operasyonla yakalandı. Av tüfeğine el konuldu.


Barbaros Mahallesi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:53 Kaynak: DHA
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