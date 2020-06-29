Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular(2)
KÖPEĞE ATEŞ EDEN KİŞİ YAKALANDIAndırın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada sokak köpeğine ateş edenin M.S. (79) olduğunu tespit etti.
KÖPEĞE ATEŞ EDEN KİŞİ YAKALANDI
Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada sokak köpeğine ateş edenin M.S. (79) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:37 Kaynak: DHA
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