KÖPEĞE ATEŞ EDEN KİŞİ YAKALANDI

Andırın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada sokak köpeğine ateş edenin M.S. (79) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.