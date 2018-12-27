Sokak Köpeğini Battaniyeye Sarıp Isıttılar

OSMANİYE'de bir hayvansever, çalıştığı iş yerinin önünde üşüyen sokak köpeğini battaniye ile ısıttı.

OSMANİYE'de bir hayvansever, çalıştığı iş yerinin önünde üşüyen sokak köpeğini battaniye ile ısıttı.



Yağmurun etkisiyle bir köpek Raufbey Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin kapı önüne gelerek soğuk ve yağmurdan korunmaya çalıştı. Sabah iş yerini açmak için gelen ofis çalışanı köpeğin üşüdüğünü ve titrediğini görünce dayanamayıp hemen bir battaniye ile köpeği sardı. Geceden bu yana ıslanan ve üşüyen köpek verilen battaniyeye sarılarak uyudu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları gören hayvanseverler, üşüyen sokak köpeğine sahip çıkılması ve onun soğuktan korumak için battaniyeye saran kişi için, 'insanlık ölmemiş' yorumunda bulunup, tüm sokak hayvanlarına sahip çıkılması çağrısında bulundular.



- Osmaniye

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