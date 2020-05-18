Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi'nde Naim D. (31) sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdü. Naim D'nin sokak köpeğini öldürdüğünü gören mahalle sakinleri ile zanlı arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve bekçi ekipleri Naim D'yi yakaladı. İlyasköy Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli, "Sokak köpeğine kötü muamele ederek ölümüne sebep olmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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