Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika
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Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı

11.05.2022 22:05

Maltepe'de ara sokaktan ana caddeye çıkan bir taksici, sokak üzerinde duran 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi. Kazanın ardından taksi şoförü, ezdiği köpeğin can çekiştiğini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ara sokaktan ana caddeye hızla ilerleyen 34 THC 93 plakalı bir taksi şoförü, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek taksinin tekerleği altında bir süre can çekişirken taksi şoförü de can çekişen köpeği bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacak ve kalça kısmında kırıklar olduğu öğrenildi.

HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMIŞ

Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokaktan ana caddeye ilerleyen bir taksici, sokak üzerinde bulunan köpeğe çarpıp köpeğin can çekiştiği anları bir süre izledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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Taksici 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi, can çekişmesini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti Taksici 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi, can çekişmesini izledikten sonra arkasına bakmadan gitti İstanbul'da 10 ilçede arızayla yenileme kaynaklı su kesintisi İstanbul'da 10 ilçede arızayla yenileme kaynaklı su kesintisi

Maltepe, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika
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