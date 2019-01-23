Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeğini Ezmemek İçin Kaza Yaptı

Sokak Köpeğini Ezmemek İçin Kaza Yaptı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir sürücünün köpeği ezmemek için manevra yapması üzerine bankete çarparak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir sürücünün köpeği ezmemek için manevra yapması üzerine bankete çarparak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 59 AAC 794 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ziya Yengeç, D-110 kara yolu Camiatik Mahallesi mevkisinde, karşısına çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Bankete çarpan araç, motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Yengeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapınca kazanın meydana geldiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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