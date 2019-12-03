Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü
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Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı.

Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı. Gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Uğur Arslan'ın oğlu Miraç Doğan, evlerinin önünde sürekli oynadığı yavru köpekle birlikteyken, yanlarına sokak köpeği geldi. Sokak köpeği de oyuna dahil oldu. Ancak henüz dişleri yeni çıkan minik Miraç, sokak köpeğini ısırmaya çalıştı.

Minik Miraç köpeklerin yanından uzaklaşırken, gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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