Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü
Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü

Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü

10 dakika önce

Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdüDENİZLİ - Denizli'de bir sokak köpeğinin bir şahıs tarafından bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla acımasızca dövülmesi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü

DENİZLİ - Denizli'de bir sokak köpeğinin bir şahıs tarafından bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla acımasızca dövülmesi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Hallaçlar Mahallesi 3036. sokakta meydana geldi. İsminin R.N. olduğu öğrenilen bir şahıs, apartmanın bahçesine girmesine sinirlendiği sokak köpeğini eline aldığı sopa ile acımasızca dövdü. Yaşananları ise şahsın komşusu olayın sonlarına doğru cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet güçleri R.N. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereği işlem yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü. Sokak köpeğinin merkezdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulunan Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise olayın ardından adli ve idari işlem başlatıldığını ifade etti.

Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü

Hallaçlar, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın saç baş birbirine girdi
Dilber Ay'ın çocukları miras yüzünden birbirine girdi, mezarı açtırılacak Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 02:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini sopa ile acımasızca dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]