Sokak köpeğini tüfekle vurdular - Son Dakika
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Sokak köpeğini tüfekle vurdular

6 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokak köpeği tüfekle ateş edilerek vuruldu.

Sokak köpeğini tüfekle vurdular, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokak köpeği tüfekle ateş edilerek vuruldu. Can çekişirken bulunan köpek, hayvan barınağına götürülüp, tedaviye alındı.

Elmacık Mahallesi'nde yol kenarında can çekişen köpeği fark edenler, hemen yanına gitti. Çevredekiler, tüfekle vurularak yaralandığı görülen köpeğin üzerini örtüp, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye ekibi, yaralı köpeği alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeğin tedavisi sürerken, polis de köpeği vuran kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.


Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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