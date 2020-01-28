Sokak köpeğini tüfekle vurdular - Son Dakika

Sokak köpeğini tüfekle vurdular

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokak köpeği tüfekle ateş edilerek vuruldu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sokak köpeği tüfekle ateş edilerek vuruldu. Can çekişirken bulunan köpek, hayvan barınağına götürülüp, tedaviye alındı. Elmacık Mahallesi'nde yol kenarında can çekişen köpeği fark edenler, hemen yanına gitti. Çevredekiler, tüfekle vurularak yaralandığı görülen köpeğin üzerini örtüp, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye ekibi, yaralı köpeği alarak hayvan barınağına götürdü. Köpeğin tedavisi sürerken, polis de köpeği vuran kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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