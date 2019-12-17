Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika

Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kenarında bir köpeğin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kenarında bir köpeğin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İznik Gölü kenarında gezinen Ramazan Çar, bir sokak köpeğinin burnuna olta iğnesi battığını fark etti.

Çar'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelen İznik Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Olta iğnesi burada görevlilerin müdahalesi sonucu köpeğin burnundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çar, "Köpeği gölün kenarında gördüm perişan haldeydi burnuna kanca batmıştı. Bütün balıkçılara sesleniyorum kullanmadıkları balık kancalarını imha etsinler ortalık yere atılan balık kancaları hayvanlara zarar veriyor." dedi.

Belediye görevlisi Recep Çatak ise, çıkarılan iğnenin başka hayvanlara batmaması için imha edildiğini söyledi.

Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
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