Sokak köpeğinin 'domuz' sınavı - Son Dakika

Antalya'da ormandan ilçeye inen bir yaban domuzu, sokak köpeğine zor anlar yaşattı. Kendine havlayan köpekten kaçmaya niyetlenen domuz, kızınca geri döndü. Bu kez ise köpek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki yaban domuzları, sık sık ilçe merkezinin sokaklarına kadar inip yiyecek arıyor. Dün gece yine Kaş sokaklarına inen bir domuz ile sokak köpeği arasındaki ilginç görüntüler, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kendisinden 2 kat büyük domuza havlayarak kaçırmaya çalışan sokak köpeği, hayvanın geri dönmesiyle geri çekildi. Ormana dönmeye niyetlenen domuz ise köpekten rahatsız olunca geri dönüp üzerine yürüdü. O anları sokak sakinleri cep telefonu ile görüntülerken, bu ilginç hareketleri kaydeden kişi, "Vay" diyerek güldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.