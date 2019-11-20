Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu
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Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu.

İlçenin Atatürk Mahallesi Çamlık ile Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkileri arasındaki farklı noktalarda 7 kişi başıboş gezen köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, vücutlarının çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 2'si çocuk 7 kişi, Ünye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kuduz ihtimaline karşı aşıları yapılan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yetkililer, sokak köpeğinin, karantina altına alınmak üzere bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Sokak köpeğinin ısırdığı 7 kişi hastaneye başvurdu

Çamlık, Ordu, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: AA
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