Sokak köpeğinin ıslanmaması için iş yerinin tentesini açtı - Son Dakika

Sokak köpeğinin ıslanmaması için iş yerinin tentesini açtı
02.12.2020 12:50
BURSA'nın Kestel ilçesinde bir kişi, yağmurlu havada sokakta yatan köpeğin ıslanmaması için tenteyi açtı.
BURSA'nın Kestel ilçesinde bir kişi, yağmurlu havada sokakta yatan köpeğin ıslanmaması için tenteyi açtı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterirken, Kestel ilçesindeki kıraathanenin önünde yağmur altında bir köpeğin yattığını gören kişi harekete geçti. Bu kişi köpeğin yağmurda ıslanmaması üzerine dükkanın tentesini açtı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri izleyenler, duyarlık gösteren kişiye teşekkür etti.
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