Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

10.05.2022 09:49

Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Adana'da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

ADANA - Adana'da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir sokak köpeği küçük bir çocuğa saldırdı. Köpek, çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşlara da saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberi! Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haberi! Telefoncudaki silahlı saldırının firari şüphelisi de yakalandı Son dakika haberi! Telefoncudaki silahlı saldırının firari şüphelisi de yakalandı KAYIP KÖPEĞİNİ EL İLANLARIYLA ARIYOR KAYIP KÖPEĞİNİ EL İLANLARIYLA ARIYOR

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:42:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement