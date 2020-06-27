Sokak köpeğinin saldırdığı engelli genç yaralandı - Son Dakika

Antalya'da "serebral palsi (bir tür kas hastalığı)" hastalığı nedeniyle yüzde 95 engelli olan Ahmet Ortaarmutçu, bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

Engelli bisikletiyle gezintiye çıkan 29 yaşındaki Ortaarmutçu, Fener Mahallesi'ndeki sahil bandında sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağını ısıran köpekten vatandaşların yardımıyla kurtulan Ortaarmutçu, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ortaarmutçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, engeline rağmen hayata hep olumlu baktığını, ayağıyla bilgisayar kullandığını, burnuyla klavyeye dokunabildiğini belirtti.

Ortaarmutçu, "Sponsorların desteğiyle yaşamını anlatan kısa filmin çekimini gerçekleştirdim. Anne ve babamın desteğiyle sürmeyi öğrendiğim engelli bisikletiyle, sokaklarda özgürce tek başına gezebiliyorum. Gezmek için dışarıya çıktığımda köpeğin saldırısına uğradım. Zarar veren köpeklerin en azından barınağa yerleştirilmesini istiyoruz." dedi.

Anne Fatma Ortaarmutçu da oğlunun yıllardır kendilerinden bağımsız dışarıya çıkabildiğini, bisikletiyle dolaşmayı çok sevdiğini anlattı.

Oğlunu köpeğin ısırması üzerine çok korktuklarını, tedirgin olduklarını vurgulayan Ortaarmutçu, "Ahmet'in başına daha önce böyle bir şey hiç gelmemişti. Hatta bizim de bahçemizde beslediğimiz sokak köpekleri var. Onlar Ahmet'i koruyorlar." ifadelerini kullandı.

Baba İbrahim Ortaarmutçu da ön lisans mezunu oğlunun öz güveninin tam olduğunu belirterek, "Köpeğin saldırısı sonrası ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.