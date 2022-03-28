Sokak köpeğinin saldırdığı turist rehberi, bacağından yaralandı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan turist rehberi Özgür Yücel (34) bacağından yaralandı.

Turist rehberi Özgür Yücel, dün saat 15.30 sıralarında evine gittiği sırada Kepez beldesindeki Yeni Kordon'da sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Yücel'e ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Yücel'e kuduz aşısı yapıldı.Bir anda saldırıya uğradığını belirten Özgür Yücel, "Sağ ayağıma, bir anda köpek saldırdı. Ben de kendimi geri çektim. Bunun üzerine köpek, saldırdığı bölgeyi bıraktı. Olayı gören çevredeki insanlar, ilk müdahalemi yaptı. Köpeğin yaraladığı bölgeyi su döküp, ıslak mendil ile temizledik. Daha sonra hastaneye giderek, müdahale yapıldı. 4 tane kuduz aşının ilkini vuruldum. Daha sonra taburcu olup, eve geldim. Yasal haklarımı öğrenmeye çalışıyorum, araştırma yapıyorum. Bunun sonucunda yasal haklarımı kullanmayı düşünüyorum" dedi.