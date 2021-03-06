Sokak köpeğinin saldırısında yaralanan 11 yaşındaki çocuk yaşadığı korkuyu unutamıyor - Son Dakika

Burdur'da sokak köpeğinin saldırısında kalçasından ve bacağından yaralanan 11 yaşındaki Eylül Manav ve ailesinin yaşadıkları dehşet, gözlerinin önünden gitmiyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Berna ve Çağdaş Manav çiftinin kızları Eylül, 27 Şubat Cumartesi günü komşularının bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Eylül, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpek ısırığından dolayı kalçasına 4 dikiş atılan ve sol bacağında 3 ısırık yarası oluşan Eylül, yaşadığı dehşeti unutamıyor.

Muaythai ile ilgileniyordu

Bir dövüş sporu olan muaythai ile ilgilenen Eylül, başkentte ağustos ayında düzenlenecek minikler şampiyonasına kadar yaralarının iyileşmesini arzu ediyor. Eylül'ün en büyük korkusu ise bir daha bu spora dönememek.

Şu an ailesinin desteğiyle sadece tuvalet ihtiyacı için ayağa kalkabilen küçük kız, iyileşeceği ve okula gideceği günleri bekliyor.

Anne Berna Manav (39) AA muhabirine, kızının başı boş, kulağı küpesiz bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Arkadaşlarının kaçabildiği saldırıda kızının yüz üstü yere düşerek köpeğin derin diş yaralarına maruz kaldığını aktaran Manav, bunun kızı Eylül'ün uğradığı ilk köpek saldırısı olmadığını belirtti.

Mahallelerinde çok sayıda başı boş köpek olduğuna değinen Manav, başka kişilerin de bu saldırılardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Saldırgan köpeklerin toplatılmasını istiyorum"

Başıboş köpeklerin toplatılması için belediyeye müracaatlarının olduğunu belirten Manav önlem alınmasını talep etti.

Kendilerinin de hayvansever olduğunu dile getiren Manav, "Hayvanlar için daha büyük barınaklar kurulabilir, barınakların kurulmasında ben de gönüllü olabilirim. Biz de hayvanseveriz, evimizde köpeğimiz var. Dışarıda sokak hayvanlarını besleyenlere biz de yardımcı oluyoruz ama saldırgan köpeklerin önüne geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şu an yürüyemeyen kızının iyileşmesinin de aylar süreceğine dikkati çeken Manav, olaydan psikolojisi kötü etkilenen evladının saldırıyı aklından çıkaramadığını, bunun da kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

"Kızım acı çektikçe ben de sabahlara kadar ağlıyorum"

Ailece psikolojik destek alacaklarını bildiren Manav şöyle konuştu:

"Kızımın yarası derin, tuvalete bile götürmekte zorlanıyoruz. Şu an ilaç tedavisi ve pansumanları sürüyor, kuduz aşısı da oldu. Korkuyoruz, bu süreci nasıl atlatacağımızı bilmiyoruz. Kızım acı çektikçe ben de sabahlara kadar ağlıyorum. Kızım uykusundan 'Anne geldiler.' diye sıçrayarak kalkıyor. Uykularımız kaçtı, bu problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Başka insanların da canının yanmasını istemiyorum."

İhmal olduğunu iddia eden Manav sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"Kendi köpeğimize bile artık yaklaşmıyorum"

Köpeğin saldırısında yaralanan Eylül Manav da dövüş sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ancak ısırıldıktan sonra üzerinde artık köpek korkusu oluştuğunu belirten Manav, "Kendi köpeğimize bile artık yaklaşmıyorum. Canım yanıyor, bu konu konuşulduğunda aynı şeyleri tekrardan yaşıyorum. Dövüş sporunda minikler şampiyonasına hazırlanıyordum ama antrenmanlara artık gidemiyorum. Tuvalete giderken bile çok canım yanıyor. Aklıma geldiği zaman sürekli ağlıyorum. Kesinlikle köpeklerin toplatılmasını istiyorum, başka kimsenin başına gelmesin." ifadesini kullandı.

"Saldırgan köpek yakalandı"

Bu arada, Burdur Belediyesi Veteriner Hekimi Mete Gümen de mahallede çocuğu ısıran köpekle birlikte bütün saldırgan köpeklerin yakalandığını bildirdi.

İhbarları değerlendirdiklerini anlatan Gümen şöyle konuştu:

"Belediyemize ait geçici hayvan bakım evimiz var. Burada hayvanları üç hafta tutuyoruz. Sağlık kontrollerini ve rehabilitasyonlarını yaptığımız hayvanları doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Toplanan hayvanların gerekli bakımları yapıldıktan sonra yaşam alanlarına bırakılıyor. Bu tip üzücü olaylara rastlamamak için vatandaşlarımızla iş birliği halinde çalışmalıyız."

Gümen ihmal iddialarını kabul etmedi.