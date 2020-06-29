Sokak köpeğinin süs havuzu keyfi - Son Dakika

Sokak köpeğinin süs havuzu keyfi

Antalya'da sıcaktan bunalan sokak köpeği süs havuzunda yüzdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da, sıcaktan bunalanlar sahillere ve mesire alanlarına akın ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sıcaktan bunalan bir sokak köpeği süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Beach Park'ta işyerlerinin bulunduğu alanda yer alan ve fıskiyeli havuzda keyif yapan köpek, sık sık su içti. Süs havuzunda bir süre duran sokak köpeği daha sonra havuzdan çıkarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.