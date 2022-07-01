'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası - Son Dakika
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'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası

01.07.2022 21:18

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hayvancılık yapan Necati Yıldırım, ağıla giren sokak köpeklerinin 35 koyununu telef ettiğini iddia etti.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hayvancılık yapan Necati Yıldırım, ağıla giren sokak köpeklerinin 35 koyununu telef ettiğini iddia etti.

Çankaya ilçesindeki Yakupabdal Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Necati Yıldırım, ağılda bulunan 100 koyunundan 35'inin sokak köpekleri tarafından telef edildiğini iddia etti. Yıldırım, 11 koyunun ise köpeklerin saldırısında yaralandığını söyledi. Yıldırım, sabaha karşı 07.00'de koyunların arasında köpeklerden birini gördüğünü belirterek, Köpekler, içeriye girmişler. 35 hayvanımızı telef etmişler; 11 hayvanımızı yaralamışlar. 100, 150 bin TL civarında zararımız var. Belediye gelirse görürse karşılayacak; ancak geldiği gördüğü yok. Daha önce de 5-6 hayvanımız ölmüştü; ama 'yapacak bir şey yok' dedik; sineye çektik. 2020 yılında komşumun başına geldi aynı olay. Onun da 40-45 hayvanı ölmüştü dedi.

Yıldırım, belediyenin başıboş köpekleri toplaması gerektiğini belirterek, Biz yetkililerden buradaki başı boş köpekleri artık nereye alacaklarsa, toplayacaklarsa oraya toplasınlar. Yakupabdal, barınak köyü değil. Resmen bu hayvanları buraya getirip bırakıyorlar dedi. (DHA)

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'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası 'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası
Kaynak: DHA

Necati Yıldırım, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası - Son Dakika

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