Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti - Son Dakika

Sokak köpekleri 4 kuzuyu telef etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri, 4 kuzuyu telef etti.

Tavşanlı ilçesinde iddiaya göre sabah saatlerinde Hanımçeşme Mahallesi Ötüken Sokak'ta Cengiz Karaman'a ait ağıla giren sokak köpekleri, kuzulara saldırdı. Köpeklerin kuzularını sürüklediğini gördüğünü söyleyen Cengiz Karaman, "Sabah saat 08.00 gibi geldiğimde 5-6 sokak köpeğinin hayvanlarımı sürüdüğünü gördüm. Kuzularımı yavru iken aldım ve kurbanlık yapmaktı amacım. Yetkili kişiler ve veterinerler geldi. İncelemelerde bulundular. Benim isteğim bu sokak köpeklerine çözüm bulunsun ve mağduriyetim bir şekilde karşılanmasını istiyorum. Ben bunlara gözüm gibi bakıyordum, emek verdim. Ama 6 sokak köpeği için miydi bunca emeğim?" dedi.

"Köpekleri hayvanları ben de seviyorum" diyen Cengiz Karaman, "Şu an beslediğim köpeğim de var. Hayvanlar sokakta kalsın barınaklara kapatılmasın ama bu sokak hayvanlarının ne yiyeceklerini de hepimiz düşünmeliyiz. Malum Korona virüsten dolayı bütün lokanta ve restoranlar kapalı ve insanlar evde sokak hayvanları da aç durumda" diyerek sokak hayvanlarının sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.