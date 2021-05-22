Sokak köpekleri bakımları yapılıp alındığı köye bırakıldı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Karahisar köyünden aldığı 13 köpeği aşılayıp, kısırlaştırarak küpeledikten sonra tekrar köye bıraktı. Köylülerden bazıları köpeklerin geri bırakılmasına tepki gösterdi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, yönetmelik gereği köpeklerin rehabilitasyonlarının ardından alındıkları yere geri bırakıldığını söyledi.

Keşan'a bağlı Karahisar köyünde 13 sokak köpeği, köylülerden İ.S. ve M.P.'nin talebi üzerine İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak, sokak hayvanları geçici bakımevine getirildi. Köpekler, aşılanıp, kısırlaştırıldıktan sonra küpelenerek, rehabilitasyon sürecinin ardından alındıkları köye geri bırakıldı. Köyde yaşayan bazı vatandaşlar ise köpeklerin köye geri bırakılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, belediye yetkililerine ulaşarak, köpeklerin köyde tehlike yaratacağını öne sürdü ve başka bir yere bırakılmasını istedi.

'TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YAŞAM BÖLGELERİNE BIRAKILMIŞLARDIR'Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, köpeklerin aşılama, kısırlaştırma ve küpeleme işlemlerinin ardından rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla yaşam alanları olan Karahisar köyüne geri bırakıldığını belirtti. Doğru, "21 Mayıs 2021 tarihinde belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karahisar köyüne 13 köpek bırakılmıştır. Köpekler, 17 Mayıs 2021 tarihinde Karahisar köyü halkından İ.S. ve M.P.'nin talebi üzerine alınarak Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne getirilmiş, rehabilitasyonları yapılmış ve tedavilerinin ardından yaşam bölgelerine bırakılmışlardır" dedi.'HER CANLININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Köyden alınan bir sokak köpeğinin Keşan merkez veya farklı noktalara bırakılamayacağını ifade eden Doğru, "Getirilen köpeklerin rehabilitasyonu tamamlanarak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 7'nci maddesinin 'a' bendine istinaden, getirildikleri noktalara bırakılmıştır. Belediyemiz '5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği' doğrultusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Köyler, belediyemizin sorumluluk alanı içerisinde değildir. Ancak hayvanların refahı için imkanlarımız dahilinde köylerden getirilen hayvanlara da hizmet vermekteyiz. Her canlının yanında olmaya devam edeceğiz. Köyden gelen bir hayvanın Keşan merkeze bırakmamız da söz konusu değildir" diye konuştu.