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Sokak köpekleri "Filiz anne"nin yolunu gözlüyor

7 saat önce

Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Filiz Karabay, hayvanlarına karşı gösterdiği sevgi dolayısıyla kentte "sokak köpeklerinin Filiz annesi" olarak anılıyor.

Sokak köpekleri

Sinop'ta yaşayan 60 yaşındaki Filiz Karabay, hayvanlarına karşı gösterdiği sevgi dolayısıyla kentte "sokak köpeklerinin Filiz annesi" olarak anılıyor.

Çocuk yaşlarda hayvan sevgisiyle tanışan Karabay, 20 yıldır evinde beslediği köpeğinin yanı sıra sokakta yaşayanların da yardımına koşmaya çalışıyor.


Emekli olduktan sonra kendisini tamamen sokak hayvanlarına adayan Karabay, her gün sabah erkenden kalkıp hazırladığı yiyecekleri köpeklere götürüyor.


Yiyecekleri köpeklere genellikle kent sahilinde veren Karabay, onlarla oyunlar da oynuyor.


"Doyuramadığım zamanlarda aklım hep köpeklerimde kalıyor"

Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece köpeklere değil, tüm hayvanlara sevgi beslediğini söyledi.


Sokakta yaşayan hayvanlar için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Karabay, "Her gün köpeklerin karınlarını doyuruyorum ama sadece parkta değil. Nerede bir sokak hayvanı görsem doyurmaya çalışıyorum." dedi.


Karabay, hayvanların yiyecek ve su kadar sağlıklı yaşamaya da ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela 21 yaşında bir köpeğimiz var. Yaşı dolayısıyla hastalandı. Veterinere getiriyor, ilaçlarını veriyor, iğnelerini yaptırıyoruz. Hayırsever başka vatandaşlar maddi destek sağlıyor, kurumlar, iş yerleri ilaçları alıyor. Öyle olmasa ben tek başıma hepsine yetişemem. Her hasta olan hayvanımıza destek sağlamaya çalışıyoruz."

Hayvanları karınları doymuş ve sağlıklı gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getiren Karabay, "Onların sevgisi anlatılmaz, yaşanır. Geleceğim saati biliyor ve beni bekliyorlar. Gördüklerindeki sevinci anlatamam. Sarılıp, öpüyorlar. Acil bir durum anında doyuramadığım zamanlarda ise aklım hep köpeklerimde kalıyor." diye konuştu.

Sinop, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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