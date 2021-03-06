SOKAK KÖPEKLERİ GENÇ KIZA SALDIRDI - Son Dakika

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Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de sokak köpeklerinin saldırdığı genç kız elinden yaralandı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde Ünsiyet Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 20 yaşındaki Sümeyye Yılmaz'ı 4 sokak köpeği saldırdı. Can havliyle bir apartmanın girişine sığınan Sümeyye Yılmaz'a saldıran köpeklerden biri, talihsiz kızın bir parmağını ısırdı. Sığındığı binadaki komşuları ve mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu genç kız, yaşadığı korkuyla birlikte bayılarak kanlar içinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sümeyye Yıldız'ı ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

GENÇ KIZIN PARMAĞI CİDDİ ŞEKİLDE YARALANDI

Gelinine köpeklerin saldırdığını söyleyen Gülcan Okur, "Bana mahallede bulunan bir çocuk haber verdi olayı. Koşa koşa geldim yardım etmek için yetişemedim, daha demin telefonla aradım korkudan ve ağlamaktan konuşamıyor parmağı kopmuş. 4-5 tane köpek saldırmış gelinime. Geçen günlerde bir kere daha kovalamıştı. Sürekli bu olayla karşılaşıyoruz. Burada aç kalan köpeklerden sokağa çıkamaz olduk artık, bir tane köpeğe taş atsak suçlu oluyoruz ne yapacağımızı şaşırdık artık. Köpek beni ısırsın mı ben ne yapayım nasıl bir yol izleyeyim bilemiyorum." dedi.

Köpeklerin saldırısı sonucu işaret parmağında ciddi bir parçalanma söz konusu olan ve ambulansla hastaneye götürüle Sümeyye Yılmaz'ın ameliyata alındığı öğrenildi.