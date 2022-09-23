SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN PLASTİK ATIKLI YİYECEK TEHLİKESİ

ADANA'da plastik atıkların oluşturduğu çevre kirliliği, insan sağlığının yanı sıra hayvanları da olumsuz etkilemeye başladı. Evsel atıklarla birlikte plastik de tüketen köpeklerin dışkılarında poşetler tespit edildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cenk Er, plastik atıkların, köpeklerin ölümüne yol açtığını söyledi.

Kentte öğretim üyesi ve üniversite öğrencilerinden oluşan Mikroplastik Araştırma Grubu, ÇÜ yerleşkesinde, son dönemde hayvan dışkılarında plastik poşetlere rastladı. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cenk Er, Covid-19 pandemisi nedeniyle özellikle 2020 yılından bu yana sokakta yaşayan hayvanlarda, yabancı plastik materyallerden doğan vakaların arttığını vurguladı. Beslenme sırasında bünyeye alınan plastik materyallerin, hayvanların bağırsaklarında mekanik tıkanıklığa yol açtığını belirten Dr. Er, ölüme de neden olduğunu söyledi.

'PLASTİK MATERYALLERLE BESLEME YAPILMAMALI'

Sokakta yaşayan köpeklerin dışkılarında görülen poşetlerle ilgili Dr. Cenk Er, Plastik kirliliği ya da yabancı materyallerden doğan vakalarda özellikle 2020 yılından sonra ciddi artış oldu. Pandemiyle insanlar tek kullanımlık malzemeleri daha çok tercih etmeye başladı. Bunların yarattığı kirlilikte doğada giderek arttı. Ayrıca insanlar evlere kapandı ve sokakta yaşayan hayvanlar biraz daha kaderine terk edildi. Böylelikle doğal yaşamlarına dönen hayvanlar, sürüngen ya da kuş avlamaya çalışırken, aç olmaları dolayısıyla yağ, protein gibi üzerinde organik materyal kokusu kalan atık plastikleri yemeye başladı. Bilinçli besleme yapan kişiler çoğunlukla profesyonel besleme kapları kullanıyor ancak iyi niyetle hayvanların aç kalmaması için poşet ya da köpük kaplarda sokağa bırakılan yemek atıkları da bunun nedeni olabilir dedi.

'6-7 SAAT İÇİNDE ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR'

Atık plastiklerin sokakta yaşayan hayvanlara verdiği zararları sıralayan Dr. Er, şöyle konuştu Belki de 2-3 gündür bir şey yememiş olan hayvan bu açlığıyla birlikte poşetle ya da köpük tabaklarda konulan o yemeğe iştahla saldırıyor. Böylelikle plastiği ya da sünger materyali de bünyesine alıyor. Bunlar bağırsaklarda emilmiyor ve akut reaksiyonlara neden oluyor. Yutmuş olduğu plastikler ya da yem niteliğinde olmayan yabancı materyaller başta mide olmak üzere sindirim sisteminin diğer kısımlarında zamanla mekanik tıkanıklıklara sebep oluyor. 6-7 saat içinde ise sindirim sisteminden geçiş problemi yaşanıyor ve hayvan önce sancılanmaya daha sonra kusmaya başlıyor. Tıkanıklık devam ettikçe başka problemler ortaya çıkıyor. Bu durum hayvanın, gözden uzakta hiç kimsenin görmediği bir yerde ölümüne neden oluyor. Plastik kullanımının kısıtlanması ve doğaya atılmaması gibi basit önlemlerle sokaktaki hayvanların zarar görmesinin önüne geçilebileceğine vurgu yapan Dr. Cenk Er, yetkililerin de sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sürekli takiplerinin yapılması konusunda çalışmalarını artırması gerektiğini kaydetti. (DHA)