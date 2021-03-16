Sokak köpekleri için sosyal medyada buluştular - Son Dakika

ANKARA'da sosyal medya platformu üzerinden bir araya gelen 10 hayvansever, sokak köpekleri için kendi imkanlarıyla 17 kulübe yaptı.

Başkent'te oturan Burak Temel, sokak köpeklerini korumak ve şartlarını iyileştirmek için sosyal medya platformu 'activity friend' üzerinde etkinlik oluşturdu. Temel'in etkinliğine katılma isteği gönderen 10 hayvansever, bir araya gelip sokak köpekleri için kulübe yapmaya başladı. Bir haftada 17 kulübe yapan grup, bunları Kahramankazan Belediyesinin desteğiyle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı Keresteciler Sanayi Sitesine götürdü.