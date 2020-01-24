Sokak köpekleri için yuvalar açtırılan yamaç

Niğde'nin Çiftlik ilçesinin belediye başkanı Serkan Güzel, sokak hayvanlarının barınması için yamacına oyuk açtırdığı eski çöplük alanına kulübeler de yaptırarak, bölgeyi "Köpek Köyü" ilan etti.

Güzel, Çiftlik- Yeşilgölcük arasındaki 1600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında, kışın sokak hayvanlarının barınması ve üşümemesi için yamaca açtırdığı oyuk sayısını 65'e çıkardı.

Başkan Güzel, Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ile yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerin yaptığı 10 kulübeyi de alana koydurdu, girişine yaptırılan kapıya ise "Köpek Köyü" yazılı tabela astırdı.

Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin de katkısıyla daha çok sokak köpeğine barınma imkanı sunduklarını söyledi.

Burada barınan hayvanların yiyeceğini ve suyunu aksatmadıklarını belirten Serkan Güzel, şunları kaydetti:

"Kulübelerimizi alana yerleştirdik. 'Sokak hayvanlarının en iyi şekilde barınmasını nasıl sağlayabiliriz' diye düşünürken, burayı bir 'Köpek Köyü' ilan edelim dedik. Zaten belediye olarak buradaki hayvanların haftanın 5 günü beslenmesini sağlıyoruz. Hastaneden, yurtlardan yemek artıklarını, fırınlardan bayatlamış ekmekleri toplayıp hayvanlara veriyoruz. Kalan 2 günde de hayvanseverler besleme yapıyor. Burada hiç bir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyor."

Başkan Güzel, her hafta 10 hayvanı Niğde Belediyesinin barınağında kısırlaştırdıklarını da aktararak, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

"Köpek Köyü"nü daha iyi şartlara getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Güzel, "Burada canlılarımızı en iyi şartlarda ağırlamaya çalışacağız. 'Yerdekilere biz merhamet göstermezsek, gökteki de bize merhamet göstermez' düşüncesiyle yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Bu hayvanları elimizden geldiği kadar koruyacağız, yeme ve içme ihtiyaçlarını gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Demir ise soğukta kalan hayvanların bir nebze sesi olabilmek için okulda böyle bir proje başlattıklarını, öğrencilerle 10 kulübe yaparak alana yerleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Hasan Şahiner de hayvanların da insanlar gibi bir yuvası olsun diye projede görev aldığını belirtti.