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Sokak köpekleri iki koyunu telef etti

24 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri iki koyunu telef etti, 4 koyunu yaraladı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri iki koyunu telef etti, 4 koyunu yaraladı.

İlçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde, Nezir Beyhan'a ait ahıra giren sokak köpekleri, damızlık koyunlara saldırdı.

Gebe koyunlardan ikisini telef eden köpekler, 4'ünü ise ağır yaraladı.

Beyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşusunun duvarından atlayarak ahırına giren köpeklerin, damızlık bıraktığı 6 koyuna saldırdığını söyledi.

Koyunların doğuma az bir süre kala olayın gerçekleştiğini belirten Beyhan, "Koyunlardan ikisi telef oldu, 4'ü de ağır yaralandı. Ahırımız ilçe merkezinde olmasına rağmen böyle bir olay başımıza geldi. Başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:34 Kaynak: AA
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