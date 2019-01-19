Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri Isınmak İçin Dükkan Kapısını Mesken Tuttu

Sokak Köpekleri Isınmak İçin Dükkan Kapısını Mesken Tuttu

32 dakika önce

Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesindeki bir dükkanın giriş kapısı sokak köpeklerinin meskeni oldu.

Sokak Köpekleri Isınmak İçin Dükkan Kapısını Mesken Tuttu, System.String[]
Uşak'ın en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesindeki bir dükkanın giriş kapısı sokak köpeklerinin meskeni oldu. Köpekler özellikle havanın soğuk olduğu günlerde buraya gelerek hava perdesinin altına yatıp ısınıyor.

Dükkana alışveriş yapmak için giren vatandaşlar köpekleri ilk gördüklerinde biraz korksalar da üzerlerinden atlayarak içeriye giriyor, alışverişten sonra yine aynı taktikle dışarıya çıkıyorlar. Mağaza çalışanları köpeklerin yaklaşık 3 aydır her gün buraya geldiklerini, sabah saatlerinden akşama kadar kapının üstünde yer alan hava perdesinin altında yattıklarını ve kendilerine dokunulmadığı sürece hiç ses çıkarmadıklarını söyledi.

Mağaza kız arkadaşıyla gelen bir müşteri köpeklerden korkmadıklarını belirtirken "Bunlar burada iyi ama diğerleri bu soğukta ne yapıyor" diye konuştu. Bir başka vatandaş da, "Kendi hallerinde hiç kimseye zararları yok, insanlardan daha masumlar" dedi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

Uşak, Yaşam
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