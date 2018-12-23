Sokak Köpekleri Kamera Karşısına Geçti

Hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sokak köpeklerinin başrol oynadığı filmin çekimleri yapıldı.

Hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla sokak köpeklerinin başrol oynadığı filmin çekimleri yapıldı. Köpekleri kamera karşısına geçirmekte zorlanan ekibin kamera arkası halleri renkli görüntüler oluşturdu.



İstanbul Beykoz'da çekimleri yapılan filmin başrolünde sokak köpekleri oynatıldı. Hayvanları kamera karşısına geçirmekte zorlanan set ekiplerinin kamera arkası halleri renkli görüntülere sahne oldu. Çekimleri iki hafta süren "Sokağın Çocukları" adlı filminde oynayan oyuncuların tamamı gönüllü olarak rol aldı. Sosyal proje kapsamında çekilen filmin yönetmenliğini Ahmet Faik Akıncı, Vecihi Ener, oyuncuları ise hayvanseverlerden oluşuyor.



Filmde rol alan oyuncu Burhan Sırmabıyıkoğlu, "Beykoz ormanlarındaki son çekimimizi yapıyoruz. Sosyal projemiz olan 'Sokağın Çocukları' hepimiz için çok önemli bir projeydi ve burada gönüllü olarak oyunculuk yaptık. Çok güzel ve çok zevkli geçti setlerimiz. Şu anda da Beykoz ormanlarında son setimizi yaparak sinema filmimizin sonuna gelmiş olacağız. Başrolde hayvanlar oynuyor biz ikinci plandayız. Çünkü burada bir hedef var. Sokakta yaşayan hayvanlara daha güzel imkanlar sağlamak tamamen bu düşünceyle yazılmış senaryo ve uygulanmış sinema filmidir" dedi.



Hayvan sevgisine dikkat çeken filmin yönetmeni Vecihi Ener ise, "Burada hayvansever olarak katkım olsun istedim. Hem hayvanları çok sevmenin hem de mesleğimin verdiği güzellikle en başa geçtim. Filmi yönetiyorum. Sokak hayvanları bizler için çok çok değerli. Onlara bakmak, onlara şefkat göstermek gerekiyor. Yeter ki kötülüğümüz dokunmasın. Onlar bizler kadar kıymetli. Ben de bunları daha önceden belirlenmiş senaryo yazılmış aldım, okudum aşık oldum. Geldim çekiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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