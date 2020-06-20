Sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı: 5 koyun telef oldu - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 4 sokak köpeği, koyun sürüsüne saldırdı. 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

Doğanbey Mahallesi'nde, bu sabah sürü halinde gezen koyunlara 4 sokak köpeği saldırdı.

Aç kaldıkları için saldırdıkları öne sürülen köpeklere, vatandaşlar müdahale etti. Ancak 5 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.