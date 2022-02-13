Sokak köpekleri koyunlara saldırdı: 7 koyun telef oldu - Son Dakika

Sokak köpekleri koyunlara saldırdı: 7 koyun telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sokak köpekleri ahırdaki koyunlara saldırdı. 7 koyunun telef olduğu olayda, yaklaşık 9 koyunda yara aldı.

Olay, Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çamdibine ait koyun ahırına bölgede bulunan sokak köpekleri girdi. İçeride bulunan koyunlara saldıran sokak köpekleri 7 koyunu telef ederken, yaklaşık 9 tanesini de yaralandı. Ahırı sahibi Mehmet Çamdibi'nin oğlu Özcan Çamdibi, "Yeni aldığımız yaklaşık 20 tane koyun ve oğlaklardan oluşan sürümüz sokak köpekleri tarafından parçalandı. 7 tanesi telef oldu, 9-10 tanesi de yaralı. İlgili makamlara gidip bilgilendirmemize rağmen hiç kimse ilgilenmedi. Yetkililerden bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.