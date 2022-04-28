Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı - Son Dakika
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Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı

28.04.2022 20:57
Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boynundan ve bacağından yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boynundan ve bacağından yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye (9) başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ersoy Yalçın - İHA)

Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı
Sokak köpekleri küçük çocuğu yaraladı

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oyunlar, Mersin, Tarsus, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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