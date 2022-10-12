Kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti - Son Dakika
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Kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti

12.10.2022 08:46

Kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef ettiRİZE Rize'de kümese giren başıboş sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti, 3 tavuğu ise kümes sahibi son anda yaralı olarak kurtardı.

Kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti

RİZE Rize'de kümese giren başıboş sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti, 3 tavuğu ise kümes sahibi son anda yaralı olarak kurtardı.

Olay merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin korkulu rüyası haline gelen başı boş sokak köpekleri gece saatlerinde Kamil Muratoğlu'nun kümese girdi. Köpekleri gören vatandaş kümes sahibi Kamil Muratoğlu'nu hemen telefonla arayarak haber verdi. Kümesinin başına gelen Muratoğlu köpekleri kümesten kovduktan sonra gördüğü tablo karşısında zor anlar yaşadı. 17 hayvanının telef olduğunu gören Muratoğlu yaralı olanları fark edince hemen veteriner çağırdı.

Komşusunun uyarısı üzerine kümese geldiğini ve 7 tane başı boş sokak köpeğinin hayvanları telef ettiğini gördüğünü ifade eden Kamil Muratoğlu "Sabah 5-6 civarında komşunun uyarısı ile kalktım. Baktığımda köpekler kümesin etrafında örülü teli parçalayarak içeriye girmişler. Çıkıp baktığımda 7 tane köpek ile karşılaştım. Kulaklarında Rize Belediyesi tarafından vurulan küpelerden göremedim. Dışarıya baktım 17 tane tavuk ölmüş, 3 tane de yaralı tavuk var" dedi.

"17 tavuğum öldü, 3 tane de yaralı var"

Başıboş dolaşan köpekler için yetkililerden yardım talep eden Muratoğlu "Kümesin içerisinde 3, tel örgünün içerisinde 2, tel örgünün dışında ise 2 köpek olmak üzere toplam 7 taneydiler. Hepsine bakmaya çalıştım ve kulaklarında küpe olması lazımdı ama yoktu. Bunların artık belediye tarafından toplanması lazım. Geliyorlar, alıyorlar küpeyi vurup yine aldığı yere bırakıyorlar. İşte görüldüğü gibi 17 tavuğum öldü, 3 tane de yaralı var. Birinin gözü kör oldu, birinin ki şişti, kümeste can çekişiyorlar" şeklinde konuştu.

Sabah namazı saatlerinde ellerinde değnek taşıyarak camiye gittiklerini, köpeklerin kendilerine sürekli saldırdığını ifade eden mahalle sakini Yaşar Denizci ise "Sabah namazlarında camiye giderken resmen önümüzü kesiyorlar. Değnekler ellerimizde camiye gidiyoruz. Acayip köpek var mahallede, hep dışarıda bırakılmışlar. Elimizde değnek ile önümüze geleni kovalıyoruz öyle gidiyoruz camiye. İnsanlara da saldırıyorlar. Burada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi birine saldırdılar. Öğretim görevlisi kaçarken düştü, kalça kemiğini kırdı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kümese giren sokak köpekleri 17 tavuğu telef etti - Son Dakika

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