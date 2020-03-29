Sokak köpekleri oğlakları telef etti - Son Dakika

Sokak köpekleri oğlakları telef etti
6 saat önce
Sokak köpekleri oğlakları telef etti Besici Ahmet Akkurt, sokak köpeklerinin ahırdaki 11 oğlağını telef ettiğini söyledi Adana'nın Kozan ilçesinde sürüler halinde gezen köpeklerin bir besicinin 11 oğlağını telef ettiği ileri sürüldü.
Sokak köpekleri oğlakları telef etti
Besici Ahmet Akkurt, sokak köpeklerinin ahırdaki 11 oğlağını telef ettiğini söyledi
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sürüler halinde gezen köpeklerin bir besicinin 11 oğlağını telef ettiği ileri sürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay Ağlıboğaz Mahallesi, Gazikerem Beyatli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürü halinde dolaşan köpekler, besicilik yapan Ahmet Akkurt'un evinin bahçesinde bulunan ahıra saldırıp içerideki 11 oğlağı telef etti.
Besici Ahmet Akkurt, sokak köpeklerinin sabaha karşı seslerini fark ettiğini belirterek, "Ahıra doğru koştum ve sokak köpekleri ben gelince dağıldılar. Oğlakların hepsi telef oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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