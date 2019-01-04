Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Hacılar, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Arkadaşı Ağır Yaralandı Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:42:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]