Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti - Son Dakika
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Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti

06.05.2022 19:27
Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri, bir kümesteki onlarca kaz, tavuk ve horozu telef etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri, bir kümesteki onlarca kaz, tavuk ve horozu telef etti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde sürüler halinde gezen sokak köpekleri, bir bahçenin içindeki kümeste bulunan hayvanlara saldırdı. Köpeklerin saldırısında onlarca kaz, tavuk ve horozunu kaybeden Kenan Özen, asıl endişelerinin çocuklar olduğunu dile getirerek, soruna çözüm bulunmasını istedi. Sokak köpekleri nedeniyle mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadıklarını belirten Özen, "Kulağı küpeli köpekleri barınaktan buraya bırakıyorlar. 5199 sayılı Kanun gereği belediye görevlileri, kanun kapsamında olduğu için bunlara müdahale edemiyor. Biz defalarca gittik şikayette bulunduk. Ama bununla ilgili herhangi bir kurum çözüm bulamadı. Artık köpekler vatandaşa, çocuğa saldırıyor. Bakın buradaki çocuklar dışarıya çıkıp oynayamıyor. Yerimiz güvenli, her yeri kapalı ama her yeri yıkmış köpekler. Dün köpek saldırdı, ben kendi canımı zor kurtardım. Şimdi onlara da zarar vermek istemiyoruz, çünkü onlar da canlı. Ama gelin görün ki yaptıklarına bakın. Annemi düşürdüler, annem 70 yaşında. Kapımızdan dışarıya sopasız çıkamıyoruz. Çöpe 25 tane tavuk attık, daha şuralarda da var. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Nesrin Özen ise, "Köpeklerin korkusundan kapı dışarıya çıkamıyoruz. Tansiyonumu yükselttiler, beni düşürdüler. Sağlık ocağında kayıtlarım var, bakabilirsiniz. Çocukları bir yere gönderemiyor. Mahallenin içi dolu köpek" diye konuştu. - MALATYA

Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti
Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti

YORUMLAR
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Havuz ücretinde artış yok Havuz ücretinde artış yok Milletvekili Tufenkci'den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not Milletvekili Tufenkci'den, Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerine tam not

Kenan Özen, Yeşilyurt, Malatya, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpekleri onlarca kümes hayvanını telef etti - Son Dakika


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