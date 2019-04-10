Sokak Köpekleri, Piknik Alanında Zehirlenerek Öldürüldü
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BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.
BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:07 Kaynak: DHA
Orhaneli ilçesi Orman Piknik Alanı'nda dün öğle saatlerinde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan 3 sokak köpeğini görüp, Orhaneli Belediyesi, jandarma ve zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen belediyede görevli veterinerler, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerden birinin yanında bulunan yavrular ise zabıta ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
Yapılan incelemenin ardından köpekler, bölgeden alınarak gömüldü. Jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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