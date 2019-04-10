Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri, Piknik Alanında Zehirlenerek Öldürüldü

Sokak Köpekleri, Piknik Alanında Zehirlenerek Öldürüldü

5 dakika önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Sokak Köpekleri, Piknik Alanında Zehirlenerek Öldürüldü, System.String[]
BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Orhaneli ilçesi Orman Piknik Alanı'nda dün öğle saatlerinde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan 3 sokak köpeğini görüp, Orhaneli Belediyesi, jandarma ve zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen belediyede görevli veterinerler, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü belirledi. Köpeklerden birinin yanında bulunan yavrular ise zabıta ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

Yapılan incelemenin ardından köpekler, bölgeden alınarak gömüldü. Jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:07 Kaynak: DHA
Bursa, Orhaneli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi Eşini ve Kayınvalidesini Para ve Altınları İçin Öldürmüş AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 09:12:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri, Piknik Alanında Zehirlenerek Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]