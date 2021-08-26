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Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı - Son Dakika

Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı

26.08.2021 09:42

21 Ağustos günü gerçekleşen olayda 13 yaşındaki çocuk, kaldırımda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde iddiaya göre 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KAÇARKEN ARAÇ ÇARPTI

Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Derin'in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

2 HAFTA ÖNCE DE DEDESİ VEFAT ETMİŞ

Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin'in bu olaydan iki hafta önce de babasını kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.

"BU KÖPEKLERDEN HERKES ŞİKAYETÇİ"

Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, "Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha öncede bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor" dedi.

Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler hale bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi. Köpeklerin özellikle yaya, bisikletli ve motosikletli şahsılara saldırmaya devam ettiği bildirildi.

Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı

Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı - Son Dakika


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