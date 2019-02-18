Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor
1 saat önce
Sokak köpekleri tehlike saçıyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'da toplu halde gezinen sokak köpekleri, yoldan geçen ve park halindeki araçlara saldırıyor.
Sokak köpekleri tehlike saçıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da toplu halde gezinen sokak köpekleri, yoldan geçen ve park halindeki araçlara saldırıyor. Toplu halde gezen köpekleri gören ve korkan vatandaşlar da panikleyerek yollarını değiştiriyor.
Diyarbakır'ın Yenişehir
ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Şair Sırrı Sokakta toplu halde gezen köpekler, tehlike saçıyor. Sokakta bulunan bir arazide Suriyeliler tarafından bakılan köpekler, sokaktan geçen ve park halinde olan araçlara dadanıyor. İnsan kalabalığının yoğun olduğu ve eğitim kurumlarının da olduğu caddede araçların peşinden koşan köpekleri gören çevredeki vatandaşlar da panik halinde yollarını değiştiriyor. Çevre esnafı bu duruma tepki gösterirken, vatandaşlar da hayvanların bu şekilde bulunmasının kendilerini korkuttuğunu, yetkililerin köpekleri barınaklara götürmelerini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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