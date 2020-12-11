'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası - Son Dakika

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası

11.12.2020 13:08
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası, System.String[]

İZMİT'te, sitenin içindeki yeşil alanda uyuşturucu iğne vurularak, telef edildiği öne sürülen 3 köpek ölüsünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İZMİT'te, sitenin içindeki yeşil alanda uyuşturucu iğne vurularak, telef edildiği öne sürülen 3 köpek ölüsünü görenler, durumu yetkililere bildirdi. Köpek ölüleri, incelenmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürüldü.

Yahyakaptan Mahallesi'ndeki sitenin içinde bulunan yeşil alanda, 3 sokak köpeği ölüsü görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek, çalışma başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ise köpek ölülerini incelenmek üzere barınağa götürdü.

Köpeklerin öldürüldüğünü duyan mahalleli de olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Uzun süredir mahalle halkının sokak köpekleri konusunda şikayetçi olduğunu söyleyen Tuba Çolpan, "Sabah işe giderken mahalleden tanıdıklarım bana ölü köpeklerin fotoğraflarını attı. Yürüyüş yaparken köpekleri ölü halde bulmuşlar. Hemen toplandık, ne olabilir, diye konuştuk. Köpeklere baktığımızda uyuşturucu iğne vurulduğunu gördük. Arkadaşlarımızdan biri de gece silah seslerini duymuş, havalı tüfekle gezen 3 kişiyi görmüşler dün gece ama ne olduğunu tam olarak anlayamamışlar" diye konuştu. 'GEREKİRSE GECE NÖBET TUTAR YİNE DE KİMİN YAPTIĞINI BULURUZ'Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Çolpan, "Akşam 9'dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması var, normal bir vatandaşın işi olamaz bu. Bu ancak resmi kurumlardan bir şekilde cesaret ya da izinlerle dışarı çıkıp buradaki kalabalık köpek popülasyonun azaltmak için yapılmış bir eylem bu. Uzun zamandır çok şikayet geliyor, çok fazla köpek popülasyonu olduğu için. Bunlara bir şey yapılmalı, diye bir çözüm aranıyordu, demek ki bulunan çözüm buymuş. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama ben bu işin normal bir kişi tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağız, kimin yaptığı belli olacak. Bu hayvanlar sahipsiz değil, gerekirse gece biz buradaki hayvanseverler olarak vardiyalı olarak nöbet tutarız bu hayvanların başına" dedi. 'KAYIP KÖPEKLERİMİZ DE VAR'Köpeklerin öldürüldüğü yere gelerek, inceleme yapan Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ da gözyaşı döktü. Olayın sorumlularının bulunmasını isteyen Ketenağ, "3 tane masum köpeğimiz öldü, kayıp köpeklerimiz de var. Arkadaşlarımız şu anda çevrede araştırma yapıyor. 'Hayvanlardan çok fazla şikayet var, bu şikayetleri bastırmazsak bizi işten atarlar' diye bir korku var belediye çalışanlarında. Bu katliamın sebebi bence bu korku. Bu korku birçok masum hayvanın ölmesine neden oldu, ben söyleyecek söz bulamıyorum. Ben ilahi adaletin gerçekleşmesini istiyorum. Nasıl bu köpeklerin canını aldılarsa o şekilde can versinler. Söylemek bile istemiyorum ama maalesef bizi bu noktaya getirdiler" diye konuştu.

'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası
'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sokak köpekleri uyuşturucu iğneyle telef edildi' iddiası - Son Dakika


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