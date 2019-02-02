Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri Vatandaşların Korkulu Rüyası Oldu

Sokak Köpekleri Vatandaşların Korkulu Rüyası Oldu

22 dakika önce

Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası olduKİLİS - Kilis'e il dışından getirilerek bırakılan sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası oldu

KİLİS - Kilis'e il dışından getirilerek bırakılan sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.
Çevre il ve ilçelerden, köylerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin sokaklarda sürüler halinde dolaşması vatandaşları korkutuyor.
Kilisliler, gece geç saatlerde daha fazla görülen köpek sürüleri yüzünden ne yapacağını şaşırırken, yollara da sürüler halinde çıkan köpekler, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.
Kilis Belediyesi'nin sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı ifade edildi.
Vatandaşlar, sokak köpeklerinin sayısında artış olduğunu, il dışından getirilerek bırakılan sokak köpeklerinin toplatılmasını istediklerini, bu köpekleri bırakanları görenlerin zabıtaya ve polise bildirilmesi gerektiğini, okula giden çocukların korktuğu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Kilis, Yerel
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