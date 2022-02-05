Üye Girişi
Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti! Korkunç anlar kameralarda - Son Dakika

Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti! Korkunç anlar kameralarda

05.02.2022 10:23

Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Çok sayıda sokak köpeğinin yavru kediye saldırdığı anlar, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, onlarca sokak köpeği ve yavru bir kedi yer alıyor.

HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR

Köpekler önce korkutmaya çalıştıkları kediyi daha sonra kaldırımın orta tarafına çekti. Yavru kedinin bu sırada kendini savunma çabası da boşa kaldı. Görüntülerin yayınlanmayan kısmında köpeklerin kediyi parçaladıkları belirtildi.

YORUMLAR
500

Köpek, kedi, Hassas İçerik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti! Korkunç anlar kameralarda - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:41:48. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti! Korkunç anlar kameralarda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement